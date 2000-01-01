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Зайцов Василий Иоаннович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1824

Отец: Иоанн Тимофеев

Мать: Наталья Ефремова

Крещение
08.04.1824
Godparents:Илья Васильев
Рождение ребёнка
04.09.1849

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тимоничев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
13.10.1850

Сын: Тимоничев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
05.06.1853

Сын: Тимоничев Зайцов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
08.09.1855

Сын: Тимоничев Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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