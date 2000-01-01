Зайцов Василий Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1824
Отец: Иоанн Тимофеев
Мать: Наталья Ефремова
Крещение
08.04.1824
Godparents:Илья Васильев
Рождение ребёнка
04.09.1849
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тимоничев Яков Васильевич
Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
13.10.1850
Сын: Тимоничев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
05.06.1853
Сын: Тимоничев Зайцов Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
08.09.1855
Сын: Тимоничев Иоанн Васильевич
Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно