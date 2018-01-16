Зайцев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Николай Александрович

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Место рождения

Холмы, Шотовская волость, Старорусский уезд

Дата рождения

24.03.1939

Дата смерти

16.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмы, Шотовская волость, Старорусский уезд
Место жительства
С 1958 по 2018
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.01.2018
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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