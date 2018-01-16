Зайцев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения24.03.1939
Дата смерти16.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1958 по 2018
Смерть
16.01.2018