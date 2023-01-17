Мыздрина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыздрина Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Фекла Зотиковна

Отец ребёнка: Мыздрин Зотик Гаврилович

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мыздрин Василий Зотикович

Отец ребёнка: Мыздрин Зотик Гаврилович

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Ульяна Зотиковна

Отец ребёнка: Мыздрин Зотик Гаврилович

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыздрин Зотик Гаврилович

Смерть
1877
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