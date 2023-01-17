Мыздрина Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Фекла Зотиковна
Отец ребёнка: Мыздрин Зотик Гаврилович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мыздрин Василий Зотикович
Отец ребёнка: Мыздрин Зотик Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Ульяна Зотиковна
Отец ребёнка: Мыздрин Зотик Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1877