Беляева Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Евдокия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1877 ст.

Сын: Беляев Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1936
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
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