Беляева Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853 ст.
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1877 ст.
Сын: Беляев Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1936
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика