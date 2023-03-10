Синёва (Васильева) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синёва (Васильева) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1895

Дочь: Александра Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Синёв Ксенофонт Парамонович

Рождение ребёнка
07.04.1899

Дочь: Лаврентьева Матрёна Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Синёв Ксенофонт Парамонович

Рождение ребёнка
11.07.1901

Дочь: Фёдорова Ольга Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Синёв Ксенофонт Парамонович

д.Злобовка Поповской волости Саратовского уезда
В метрической книге Покровской церкви села Поповка Саратовского уезда за 1901 год имеется актовая запись за номером 107 о рождении 11 июля у крестьянина деревни Злобовки Ксенофонта Парамонова Синёва и... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ксенофонтова

Отец ребёнка: Синёв Ксенофонт Парамонович

Смерть
Неизвестно
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