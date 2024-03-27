Низаметдинов Шарипжан Мулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низаметдинов Шарипжан Мулла

Место рождения

д.Актуково Уразовская вол. Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Абушаев Нижеметдин

Мать: (Халиуллова) Гульсямдя 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарипжанов Садретдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарипжанова) Марьям

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарипжанова) Галия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Шарипжанова) Халиса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шарипжанов Летфулла Мулла 1-Й Меч.

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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