Низаметдинов Шарипжан Мулла
Место рожденияд.Актуково Уразовская вол. Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Абушаев Нижеметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарипжанов Садретдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарипжанова) Марьям
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарипжанова) Галия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Шарипжанова) Халиса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шарипжанов Летфулла Мулла 1-Й Меч.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно