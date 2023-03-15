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Гремяков Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1906

Дата смерти

05.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1906

Отец: Гремяков Александр Кузьмич

Мать: Гремякова Фиона Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Гремякова) Мария

Мать ребёнка: Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Гремяков Юрий Петрович

Мать ребёнка: Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
16.04.1939

Сын: Гремяков Александр Петрович

Мать ребёнка: Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
07.03.1946

Сын: Гремяков Иван Петрович

Мать ребёнка: Гремякова (Трофимова) Варвара Васильевна

Смерть
05.03.1985
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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