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Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1879

Дочь: Кащеева Анастасия Кириллова

Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.05.1882

Сын: Цыбезов Семен Кириллов

Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.05.1885

Сын: Цыбезов Николай Кириллов

Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Цыбезов Федот Кириллов

Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Цыбезов Василий Кириллов

Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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