Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1879
Дочь: Кащеева Анастасия Кириллова
Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
16.05.1882
Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
02.05.1885
Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
24.02.1888
Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
17.02.1890
Отец ребёнка: Цыбезов Кирилл Васильев
Смерть
Неизвестно