Молоствов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоствов Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1913 г.р.

Дети

1931 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Молоствов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Молоствова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
16.06.1935

Сын: Молоствов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Молоствова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молоствова Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молоствова Дарья Васильевна

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