Молоствов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Молоствов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Молоствова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
16.06.1935
Сын: Молоствов Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Молоствова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молоствова Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно