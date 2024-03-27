Басман
Место рожденияВерхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Верхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1723
Сын: Басманкин Мортаза
Верхние Лащи, Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно