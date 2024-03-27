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Басман

Место рождения

Верхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1723

Сын: Басманкин Мортаза

Мать ребёнка: не указана

Верхние Лащи, Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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