Чернухина Акилина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина Акилина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1882 ст.

Дочь: Чернухина Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Чернухин Андрей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.05.1887 ст.

Сын: Чернухин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Чернухин Андрей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.

Сын: Чернухин Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Чернухин Андрей Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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