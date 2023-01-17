Чернухина Акилина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1882 ст.
Дочь: Чернухина Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Чернухин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
01.05.1887 ст.
Сын: Чернухин Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Чернухин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
11.03.1890 ст.
Сын: Чернухин Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Чернухин Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно