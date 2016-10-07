Огурцов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцов Александр

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2016

Отец: Огурцов Михаил

Мать: Огурцова Надежда

Россия
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