Фёдорова Светлана Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1983
Дочь: Хакимова Галина Рамильевна
Отец ребёнка: Хакимов Рамиль Шамильевич
Рождение ребёнка
27.04.1991
Дочь: Шонина Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Шонин Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
02.08.2003
Отец ребёнка: Шонин Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
11.12.2005
Дочь: Фёдорова Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Шонин Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
03.03.2008
Дочь: Фёдорова Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Шонин Евгений Анатольевич