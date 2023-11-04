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Фёдорова Светлана Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1966

Отец: Фёдоров Григорий Ильич

Мать: Александрова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шонин Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
29.12.1983

Дочь: Хакимова Галина Рамильевна

Отец ребёнка: Хакимов Рамиль Шамильевич

Рождение ребёнка
27.04.1991

Дочь: Шонина Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Шонин Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
02.08.2003

Сын: Шонин Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Шонин Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
11.12.2005

Дочь: Фёдорова Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Шонин Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
03.03.2008

Дочь: Фёдорова Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Шонин Евгений Анатольевич

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