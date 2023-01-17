Сапрыкин Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти?.05.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Призыв на военную службу
1943
Верховье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Военная служба
С 1943 по ?.05.1944
Красноармеец, рядовой Воинская часть 102 гвардейский стрелковый полк 35 гвардейской стрелковой дивизии
Пропал без вести (военное)
?.05.1944
Последнее место службы - п/п 22153
Смерть
?.05.1944