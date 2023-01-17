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Сапрыкин Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

?.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Сапрыкин Алексей Петрович

Мать: Сапрыкина Наталья Андреевна

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Призыв на военную службу
1943
Верховье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Военная служба
С 1943 по ?.05.1944
Красноармеец, рядовой Воинская часть 102 гвардейский стрелковый полк 35 гвардейской стрелковой дивизии
Пропал без вести (военное)
?.05.1944
Последнее место службы - п/п 22153
Смерть
?.05.1944
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