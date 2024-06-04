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Чирков Василий Семенов

Место рождения

поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Чирков Семен (Сенка) Юдин

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Чирков Тихон Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Чирков Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1706

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