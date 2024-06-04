Чирков Василий Семенов
Место рожденияпоч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Чирков Семен (Сенка) Юдин
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1675
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Чирков Иван Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1706