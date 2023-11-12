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Фекла Никитична
Фекла Никитична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1775
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Никита Афанасьевич
1751 г.р.
Мать
Наталья Ивановна
1751 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец:
Никита Афанасьевич
Мать:
Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно
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