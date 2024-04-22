Шуваев Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1994
Рождение ребёнка
14.02.2019
Дочь: Шуваева Василиса Сергеевна
Мать ребёнка: Шуваева Виктория Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.12.2022
Дочь: Шуваева Серафима Сергеевна
Мать ребёнка: Шуваева Виктория Алексеевна
Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно