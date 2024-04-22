Шуваев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуваев Сергей Сергеевич

Шуваев Сергей Сергеевич

avatar

Место рождения

Новоюрьево, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

30.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоюрьево, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.02.2019

Дочь: Шуваева Василиса Сергеевна

Мать ребёнка: Шуваева Виктория Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.12.2022

Дочь: Шуваева Серафима Сергеевна

Мать ребёнка: Шуваева Виктория Алексеевна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуваева Виктория Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close