Лысова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Аполлинария

Отец ребёнка: Лысов Иван

д. Щекутьево
Рождение ребёнка
24.06.1909

Дочь: Лысова Анна

Отец ребёнка: Лысов Иван

Щекутьево, Лежский, Грязовецкий район, Вологодская область, Ведерковский ЗАГС
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина?

Отец ребёнка: Лысов Иван

Смерть
Неизвестно
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