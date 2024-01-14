Лысова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Карп
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Аполлинария
Отец ребёнка: Лысов Иван
д. Щекутьево
Рождение ребёнка
24.06.1909
Дочь: Лысова Анна
Отец ребёнка: Лысов Иван
Щекутьево, Лежский, Грязовецкий район, Вологодская область, Ведерковский ЗАГС
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина?
Отец ребёнка: Лысов Иван
Смерть
Неизвестно