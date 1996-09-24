Гришина (Чибирева) Любовь Васильевна
Место рожденияс.Салма
Дата рождения16.01.1957
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1957
Отец: скрыто настройками приватности
с.Салма
Рождение ребёнка
01.05.1974
Дочь: Проскурякова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Гришин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
06.08.1977
Сын: Гришин Николай Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно