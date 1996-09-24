Гришина (Чибирева) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Чибирева) Любовь Васильевна

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Место рождения

с.Салма

Дата рождения

16.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чибирева Мария Трофимовна

с.Салма
Рождение ребёнка
01.05.1974

Дочь: Проскурякова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Гришин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
06.08.1977

Сын: Гришин Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Александр Николаевич

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