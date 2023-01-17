Асеева (Скородумова) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения25.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1972
Бракосочетание
26.11.1994
Рождение ребёнка
07.05.1996
Дочь: Асеева Анна Викторовна
Отец ребёнка: Асеев Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
06.08.2002
Дочь: Асеева Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Асеев Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
29.01.2004
Дочь: Асеева Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: Асеев Виктор Владимирович