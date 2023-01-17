Асеева (Скородумова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеева (Скородумова) Наталья Владимировна

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Место рождения

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

25.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1972

Отец: Скородумов Владимир Исаевич

Мать: Скородумова Валентина Андреевна

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
26.11.1994

Муж: Асеев Виктор Владимирович

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.05.1996

Дочь: Асеева Анна Викторовна

Отец ребёнка: Асеев Виктор Владимирович

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.08.2002

Дочь: Асеева Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Асеев Виктор Владимирович

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.01.2004

Дочь: Асеева Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Асеев Виктор Владимирович

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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