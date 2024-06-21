Климашин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климашин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климашин Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климашина Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Климашина (Кириенко) Нина Орестовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашин Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Климашина (Кириенко) Нина Орестовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Климашина (Кириенко) Нина Орестовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Климашина (Кириенко) Нина Орестовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Климашина (Кириенко) Нина Орестовна

Смерть
Неизвестно

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