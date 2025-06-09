Игнатьева (Трошина) Юлия Александровна 17.06.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатьева (Трошина) Юлия Александровна

Автор
ЮИ
Игнатьева Ю.

женский, родилась 17.06.1984, Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Отец
Трошин Александр Михайлович25.11.1957 г.р.
Мать
Трошина (Карманова) Татьяна Алексеевна07.10.1958 г.р.
Супруги
Игнатьев Михаил Викторович20.04.1980 г.р.
Дети
Игнатьев Игорь Михайлович30.09.2007 г.р.
Игнатьева Вероника Михайловна30.03.2017 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1984

Отец: Трошин Александр Михайлович

Мать: Трошина (Карманова) Татьяна Алексеевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Бракосочетание
04.08.2006

Муж: Игнатьев Михаил Викторович

Рождение ребёнка
30.09.2007

Сын: Игнатьев Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Игнатьев Михаил Викторович

Рождение ребёнка
30.03.2017

Дочь: Игнатьева Вероника Михайловна

Отец ребёнка: Игнатьев Михаил Викторович

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