Игнатьева (Трошина) Юлия Александровна
женский, родилась 17.06.1984, Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
ОтецТрошин Александр Михайлович25.11.1957 г.р.
МатьТрошина (Карманова) Татьяна Алексеевна07.10.1958 г.р.
Супруги
Игнатьев Михаил Викторович20.04.1980 г.р.
Дети
Игнатьев Игорь Михайлович30.09.2007 г.р.
Игнатьева Вероника Михайловна30.03.2017 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1984
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
04.08.2006
Рождение ребёнка
30.09.2007
Сын: Игнатьев Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Игнатьев Михаил Викторович
Рождение ребёнка
30.03.2017
Дочь: Игнатьева Вероника Михайловна
Отец ребёнка: Игнатьев Михаил Викторович