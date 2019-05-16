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Крайнов Виктор Алексеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.04.1946

Дата смерти

16.05.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1946

Отец: Крайнов Алексей Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
16.05.2019
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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