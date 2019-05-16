Крайнов Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1946
Дата смерти16.05.2019
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1946
Отец: Крайнов Алексей Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
16.05.2019
Похороны
Неизвестно