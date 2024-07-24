Агриппина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сысоев Григорий
Рождение ребёнка
08.11.1898
Сын: Сысоев Дмитрий
Отец ребёнка: Сысоев Григорий
Старое Селезнево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно