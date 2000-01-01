Аква Aqwa (Круг Krug Klug) Маргарета Иоганнесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аква Aqwa (Круг Krug Klug) Маргарета Иоганнесовна

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Место рождения

Фульда

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Круг Клюг Krug Klug Иоганнес

Мать: Круг Клюг Krug Klug Мария Маргарета

Фульда
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Шпехт Specht Апполония Иоганнесовна

Отец ребёнка: Аква Aqwa Иоганнес Баптист Иоганнесович

Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аква Aqwa Иоганнес Баптист Иоганнесович

Смерть
После 1798
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.
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