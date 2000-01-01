Аква Aqwa (Круг Krug Klug) Маргарета Иоганнесовна
Место рожденияФульда
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Фульда
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Шпехт Specht Апполония Иоганнесовна
Отец ребёнка: Аква Aqwa Иоганнес Баптист Иоганнесович
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1798
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.