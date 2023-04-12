Верховский Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерховский Владимир Иванович

Верховский Владимир Иванович

Место рождения

Makaryev, Kostroma Oblast, Russia

Дата рождения

06.10.1794

Дата смерти

19.09.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1794

Отец: Верховской Иван Ларионович

Мать: Верховская Наталья Аркадьевна

Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
12.11.1842

Сын: Верховский Николай

Мать ребёнка: Верховский Серафима

Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верховский Серафима

Смерть
19.09.1854
Кострома, город Кострома, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close