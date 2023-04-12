Верховский Владимир Иванович
Место рожденияMakaryev, Kostroma Oblast, Russia
Дата рождения06.10.1794
Дата смерти19.09.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1794
Makaryev, Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
12.11.1842
Сын: Верховский Николай
Мать ребёнка: Верховский Серафима
Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верховский Серафима
Смерть
19.09.1854
Кострома, город Кострома, Костромская область