Бурнашева Зинаида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурнашев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурнашев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Бурнашев Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно