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Слоев Карп Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Слоев Фока Карпович

Мать ребёнка: Слоева Евдокия Яковлевна

Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
01.01.1754 ст.
Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рукоположен во священника к Воскресенской Пермогорской церкви Красноборского уезда.
Рождение ребёнка
1756

Сын: Слоев Яков Карпович

Мать ребёнка: Слоева Евдокия Яковлевна

Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1785
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён в Устюжский Архиерейский дом на иеромонашескую ваканцию.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слоева Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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