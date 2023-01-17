Слоев Карп Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Слоев Фока Карпович
Мать ребёнка: Слоева Евдокия Яковлевна
Работа или профессия
01.01.1754 ст.
Рукоположен во священника к Воскресенской Пермогорской церкви Красноборского уезда.
Рождение ребёнка
1756
Сын: Слоев Яков Карпович
Мать ребёнка: Слоева Евдокия Яковлевна
Работа или профессия
1785
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён в Устюжский Архиерейский дом на иеромонашескую ваканцию.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слоева Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно