Лузин Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузин Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Лузина (Патракова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина (Патракова) Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно

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