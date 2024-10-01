Шаповалов Никифор Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиДо 1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Шаповалов Кондрат Демидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Шаповалов Семен Никифорович
Мать ребёнка: Шаповалова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: (Шаповалова) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Шаповалова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Шаповалова) Акилина Никифоровна
Мать ребёнка: Шаповалова Мария Трофимовна
Смерть
До 1790