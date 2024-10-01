Шаповалов Никифор Кондратьевич Около 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаповалов Никифор Кондратьевич

Место рождения

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

До 1790

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Шаповалов Кондрат Демидович

Мать: не указана

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Шаповалов Семен Никифорович

Мать ребёнка: Шаповалова Мария Трофимовна

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: (Шаповалова) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Шаповалова Мария Трофимовна

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Шаповалова) Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: Шаповалова Мария Трофимовна

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
До 1790

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