Татьяна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Коновалов Григорий

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Коновалов Василий

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Иван

Смерть
Неизвестно
Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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