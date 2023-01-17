Татьяна Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Коновалов Григорий
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
1845
Сын: Коновалов Василий
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Иван
Смерть
Неизвестно