Бухнер (Шваб) Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шваб Валентин
Мать: Шваб (Макс) Анна Мария
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бухнер Иван
Отец ребёнка: Бухнер Рафаел
Бракосочетание
14.02.1887
Муж: Бухнер Рафаел
Рождение ребёнка
10.12.1887
Сын: Бухнер Иоганнес
Отец ребёнка: Бухнер Рафаел
Рождение ребёнка
24.10.1889
Дочь: (Бухнер) Анна Мария
Отец ребёнка: Бухнер Рафаел
Рождение ребёнка
18.06.1892
Сын: Бухнер Михаил
Отец ребёнка: Бухнер Рафаел
Смерть
Неизвестно