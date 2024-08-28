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Бухнер (Шваб) Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шваб Валентин

Мать: Шваб (Макс) Анна Мария

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бухнер Иван

Отец ребёнка: Бухнер Рафаел

Бракосочетание
14.02.1887

Муж: Бухнер Рафаел

Рождение ребёнка
10.12.1887

Сын: Бухнер Иоганнес

Отец ребёнка: Бухнер Рафаел

Рождение ребёнка
24.10.1889

Дочь: (Бухнер) Анна Мария

Отец ребёнка: Бухнер Рафаел

Рождение ребёнка
18.06.1892

Сын: Бухнер Михаил

Отец ребёнка: Бухнер Рафаел

Смерть
Неизвестно

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