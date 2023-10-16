Кюллияйнен Матвей Томасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКюллияйнен Матвей Томасович

Кюллияйнен Матвей Томасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1906

Сын: Кюллияйнен Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
26.04.1907

Сын: Кюллияйнен Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
23.11.1910

Сын: Кюллияйнен Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
02.06.1912

Дочь: Кюллияйнен Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
22.05.1915

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close