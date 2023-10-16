Кюллияйнен Матвей Томасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1906
Сын: Кюллияйнен Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
26.04.1907
Сын: Кюллияйнен Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
23.11.1910
Сын: Кюллияйнен Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
02.06.1912
Дочь: Кюллияйнен Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
22.05.1915
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно