Антропов Тимофей Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Антропов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Антропова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антропова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830
Сын: Антропов Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Антропова Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно