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Антропов Тимофей Егорович

Место рождения

Сергеева, Шадринский округ, Уральская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Антропов Егор

Мать: не указана

Сергеева, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Антропова Ирина Ивановна

Сергеева, Шадринский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антропова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830

Сын: Антропов Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Антропова Ирина Ивановна

Сергеева, Шадринский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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