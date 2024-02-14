Иван Ишметев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ишметев

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1666

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1705

Сын: Сеит Иванов

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1706

Сын: Сындык Иванов

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
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