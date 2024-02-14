Иван Ишметев
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1666
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1705
Сын: Сеит Иванов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1706
Сын: Сындык Иванов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии