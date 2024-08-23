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Доронин Василий Константинович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.08.1905

Дата смерти

После 22.07.1941

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1905

Отец: Доронин Константин Ефимович

Мать: Доронина Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
06.08.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Подалякина (Доронина) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1940

Жена: Доронина Пелагея Ивановна

Смерть
После 22.07.1941

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