Доронин Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения06.08.1905
Дата смертиПосле 22.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1905
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
06.08.1905
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Подалякина (Доронина) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1940
Смерть
После 22.07.1941