Султанова (Андреева) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Александр Иосифович
Отец ребёнка: Султанов Иосиф Косымович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Сережа Иосифович
Отец ребёнка: Султанов Иосиф Косымович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Тамара Иосифовна
Отец ребёнка: Султанов Иосиф Косымович
Смерть
Неизвестно