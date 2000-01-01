Султанова (Андреева) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанова (Андреева) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Александр Иосифович

Отец ребёнка: Султанов Иосиф Косымович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Сережа Иосифович

Отец ребёнка: Султанов Иосиф Косымович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанов Иосиф Косымович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Тамара Иосифовна

Отец ребёнка: Султанов Иосиф Косымович

Смерть
Неизвестно
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