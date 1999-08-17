Вычкина - Лынова Екатерина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1932
Дата смерти17.08.1999
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932
Отец: Лынов Константин
Мать: Лынова - Анастасия
Рождение ребёнка
?.09.1954
Отец ребёнка: Вычкин Федор Николаевич
Рождение ребёнка
19.11.1956
Дочь: Смирнова - Вычкина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Вычкин Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Вычкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Вычкин Федор Николаевич
Смерть
17.08.1999