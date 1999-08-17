Вычкина - Лынова Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вычкина - Лынова Екатерина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1932

Дата смерти

17.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932

Отец: Лынов Константин

Мать: Лынова - Анастасия

Рождение ребёнка
?.09.1954

Сын: Вычкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Вычкин Федор Николаевич

Рождение ребёнка
19.11.1956

Дочь: Смирнова - Вычкина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Вычкин Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Вычкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Вычкин Федор Николаевич

Смерть
17.08.1999
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