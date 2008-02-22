Самойлова (Локерева) Маргарита Михайловна
Место рожденияг. Нариманов Таш обл УзССР
Дата рождения19.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1989
г. Нариманов Таш обл УзССР
Бракосочетание
22.02.2008
Липецк Россия
Рождение ребёнка
03.09.2008
Дочь: Карина Александровна
Отец ребёнка: Самойлов Александр Вячеславович
Липецк Россия
Рождение ребёнка
16.06.2012
Дочь: Ксения Александровна
Отец ребёнка: Самойлов Александр Вячеславович
Липецк Россия
Развод
10.01.2018