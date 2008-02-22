Самойлова (Локерева) Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Локерева) Маргарита Михайловна

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Место рождения

г. Нариманов Таш обл УзССР

Дата рождения

19.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1989

Отец: Локерев Михаил Владимирович

Мать: Локерева Светлана Кирилловна

г. Нариманов Таш обл УзССР
Бракосочетание
22.02.2008

Муж: Самойлов Александр Вячеславович

Липецк Россия
Рождение ребёнка
03.09.2008

Дочь: Карина Александровна

Отец ребёнка: Самойлов Александр Вячеславович

Липецк Россия
Рождение ребёнка
16.06.2012

Дочь: Ксения Александровна

Отец ребёнка: Самойлов Александр Вячеславович

Липецк Россия
Развод
10.01.2018

Муж: Самойлов Александр Вячеславович

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