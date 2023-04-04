Медведовская (Хадис) Аида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведовская (Хадис) Аида

Место рождения

Buenos Aires, Argentina

Дата рождения

01.01.1911

Дата смерти

18.02.1988

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911

Отец: Адас (Хадис) Беньямин

Мать: (Белага) Рейзел (Роза)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведовский Абрам Леон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведовский Абрам Леон

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведовский Абрам Леон

Смерть
18.02.1988

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