Медведовская (Хадис) Аида
Место рожденияBuenos Aires, Argentina
Дата рождения01.01.1911
Дата смерти18.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911
Отец: Адас (Хадис) Беньямин
Мать: (Белага) Рейзел (Роза)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведовский Абрам Леон
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведовский Абрам Леон
Смерть
18.02.1988