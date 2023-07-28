Карамин Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.2014
Сын: Карамин Ярослав Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности