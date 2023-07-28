Карамин Вячеслав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карамин Вячеслав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1982

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
2014 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1982

Отец: Карамин Николай Вениаминович

Мать: Карамина Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.2014

Сын: Карамин Ярослав Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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