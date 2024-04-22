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Павлов Аврамий Павлович

Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Вычислено ?.09.1915 ст.

Дата смерти

11.04.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.09.1915 ст.

Отец: Павлов Павел Корнеевич

Мать: не указана

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения вычислен из записи о крещении (миропомазании)
Крещение
27.03.1916 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская ц. ст. Каргальской Присоединен с к православной церкви миропомазанием в 7 месяцев Восприемники: Василий Федоров Волконогов Фекла Михайлова Терешкина ГАРО 803-2-3027 лл.38об.-39 №9
Смерть
11.04.1916 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
От резухи, 8 месяцев ГАРО 803-2-3027 лл.80об.-81 №18
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