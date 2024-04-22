Павлов Аврамий Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.09.1915 ст.
Дата смерти11.04.1916 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено ?.09.1915 ст.
Отец: Павлов Павел Корнеевич
Год рождения вычислен из записи о крещении (миропомазании)
Крещение
27.03.1916 ст.
Богоявленская ц. ст. Каргальской Присоединен с к православной церкви миропомазанием в 7 месяцев Восприемники: Василий Федоров Волконогов Фекла Михайлова Терешкина ГАРО 803-2-3027 лл.38об.-39 №9
Смерть
11.04.1916 ст.
От резухи, 8 месяцев ГАРО 803-2-3027 лл.80об.-81 №18