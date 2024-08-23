Гельд Катарина Маргарета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Гельд) Мария Элизабета Людвиговна
Отец ребёнка: Гельд Иоганн Людвиг Иоганнесович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Гельд) Катарина София Людвиговна
Отец ребёнка: Гельд Иоганн Людвиг Иоганнесович
Рождение ребёнка
?.09.1857
Дочь: (Гельд) Мария Доротея Людвиговна
Отец ребёнка: Гельд Иоганн Людвиг Иоганнесович
Розовка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно