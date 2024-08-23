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Гельд Катарина Маргарета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельд Иоганн Людвиг Иоганнесович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Гельд) Мария Элизабета Людвиговна

Отец ребёнка: Гельд Иоганн Людвиг Иоганнесович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Гельд) Катарина София Людвиговна

Отец ребёнка: Гельд Иоганн Людвиг Иоганнесович

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.09.1857

Дочь: (Гельд) Мария Доротея Людвиговна

Отец ребёнка: Гельд Иоганн Людвиг Иоганнесович

Розовка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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