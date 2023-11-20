Пыжьянов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения24.02.1952
Дата смерти01.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1952
Рождение ребёнка
04.12.1975
Сын: Пыжьянов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Пыжьянова (Семенцова) Наталия Александровна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пыжьянова (Семенцова) Наталия Александровна
Смерть
01.02.1990