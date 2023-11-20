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Пыжьянов Владимир Иванович

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Место рождения

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.02.1952

Дата смерти

01.02.1990

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

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ОП
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1952

Отец: Пыжьянов Иван Семенович

Мать: Пыжьянова (Чарушина) Тамара Михайловна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.12.1975

Сын: Пыжьянов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Пыжьянова (Семенцова) Наталия Александровна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пыжьянова (Семенцова) Наталия Александровна

Смерть
01.02.1990

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