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Львовская Роза Шломовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Львовский Шломо Ицикович

Мать: Бухман Сара Айзиковна

Рождение ребёнка
07.10.1962

Сын: Евдокимов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Евдокимов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
30.08.1965

Сын: Евдокимов Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Евдокимов Анатолий Александрович

Смерть
1974

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