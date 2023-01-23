Львовская Роза Шломовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Львовский Шломо Ицикович
Мать: Бухман Сара Айзиковна
Рождение ребёнка
07.10.1962
Сын: Евдокимов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Евдокимов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
30.08.1965
Сын: Евдокимов Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Евдокимов Анатолий Александрович
Смерть
1974