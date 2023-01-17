Половинчик Фридель Иосифович
Место рожденияВолодарка, Украина
Дата рождения26.07.1904
Дата смертиПосле 06.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1904
Отец: Половинчик Иось Янкелевич
Мать: Половинчик Дина
Володарка, Украина
д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл.
Военная служба
?.10.1926
Николаев, Украина
Демобилизация
?.10.1928
Николаев, Украина
Бракосочетание
13.03.1933
Белая Церковь
Рождение ребёнка
22.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шляховецкая Серафима (Сима) Самойловна
Москва, Россия
Образование
1935
Москва
Техникум металлообработки
Образование
1935
Москва
Техникум металлообработки
Рождение ребёнка
01.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шляховецкая Серафима (Сима) Самойловна
Николаев, Миколаївська область
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Работа или профессия
Неизвестно
начальник бюро охраны труда
Смерть
После 06.10.1941
Уварово, Московская обл., Россия
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
неизвестно