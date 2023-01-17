Половинчик Фридель Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик Фридель Иосифович

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Место рождения

Володарка, Украина

Дата рождения

26.07.1904

Дата смерти

После 06.10.1941

Пол

Мужской

Отец

До 1865 г.р.

Мать

До 1870 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1904

Отец: Половинчик Иось Янкелевич

Мать: Половинчик Дина

Володарка, Украина
д.Володарка Белоцерк.р-на Киев.обл.
Военная служба
?.10.1926
Николаев, Украина
Демобилизация
?.10.1928
Николаев, Украина
Бракосочетание
13.03.1933

Жена: Шляховецкая Серафима (Сима) Самойловна

Белая Церковь
Рождение ребёнка
22.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шляховецкая Серафима (Сима) Самойловна

Москва, Россия
Образование
1935
Москва
Техникум металлообработки
Образование
1935
Москва
Техникум металлообработки
Рождение ребёнка
01.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шляховецкая Серафима (Сима) Самойловна

Николаев, Миколаївська область
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Работа или профессия
Неизвестно
начальник бюро охраны труда
Смерть
После 06.10.1941
Уварово, Московская обл., Россия
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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