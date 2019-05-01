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Иванникова (Сыч) Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1931

Дата смерти

?.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1931

Отец: Сыч Иван

Мать: Сыч (Процко) Любовь Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Василий Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
30.06.1953

Сын: Иванников Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Иванников Василий Егорович (Георгиевич)

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
23.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванников Василий Егорович (Георгиевич)

Киев, Украинская ССР
Смерть
?.05.2019

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