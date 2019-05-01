Иванникова (Сыч) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1931
Дата смерти?.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1931
Отец: Сыч Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1953
Сын: Иванников Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Иванников Василий Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
23.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванников Василий Егорович (Георгиевич)
Смерть
?.05.2019