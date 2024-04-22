Шиверских Филипп Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754 ст.
Отец: Шиверских Иван
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Шиверских Илья Филиппович
Мать ребёнка: Шиверских Ефимия Ивановна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Сын: Шиверских Никифор Филиппович
Мать ребёнка: Шиверских Ефимия Ивановна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Шиверских Ефимия Филипповна
Мать ребёнка: Шиверских Ефимия Ивановна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно