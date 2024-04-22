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Шиверских Филипп Иванович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754 ст.

Отец: Шиверских Иван

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Шиверских Илья Филиппович

Мать ребёнка: Шиверских Ефимия Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Сын: Шиверских Никифор Филиппович

Мать ребёнка: Шиверских Ефимия Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Шиверских Ефимия Филипповна

Мать ребёнка: Шиверских Ефимия Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиверских Ефимия Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно
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