Сарбиназ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гульнафися
Отец ребёнка: Абдрашитов Али
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мукадися
Отец ребёнка: Абдрашитов Али
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Алиев Мифтяхетдин
Отец ребёнка: Абдрашитов Али
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдрашитов Али
Смерть
Неизвестно
д.Актуково, Нижегор. обл, Красноокт.р-н