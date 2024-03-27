Сарбиназ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарбиназ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гульнафися

Отец ребёнка: Абдрашитов Али

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мукадися

Отец ребёнка: Абдрашитов Али

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Алиев Мифтяхетдин

Отец ребёнка: Абдрашитов Али

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрашитов Али

Смерть
Неизвестно
д.Актуково, Нижегор. обл, Красноокт.р-н
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