Maidment Alan Raymond
Место рожденияGolden Grove, South Australia
Дата рождения22.01.1920
Дата смерти17.08.1976
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1920
Golden Grove, South Australia
South Australian Births 1907 - 1928. Book : 51A Page : 279 District : Hig.
Военная служба
23.11.1942
Демобилизация
23.06.1943
Место жительства
Неизвестно
Kilkenny, South Australia, Australia
Смерть
17.08.1976
South Australia, Australia
Похороны
Неизвестно
Centennial Park Cemetery, Pasadena, South Australia