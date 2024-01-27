Maidment Alan Raymond — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maidment Alan Raymond

Место рождения

Golden Grove, South Australia

Дата рождения

22.01.1920

Дата смерти

17.08.1976

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1920

Отец: Maidment Frank Wellington

Мать: Maidment Amy Amelia Marion

Golden Grove, South Australia
South Australian Births 1907 - 1928. Book : 51A Page : 279 District : Hig.
Военная служба
23.11.1942
Демобилизация
23.06.1943
Место жительства
Неизвестно
Kilkenny, South Australia, Australia
Смерть
17.08.1976
South Australia, Australia
Похороны
Неизвестно
Centennial Park Cemetery, Pasadena, South Australia
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